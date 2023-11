Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 novembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 novembre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.00. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 novembre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 novembre 2023 - Matteo sarà costretto a confessare tutto a Marcello. Il Portelli deve farlo dopo che Mancino ha preso di mira Maria, presentandosi davanti a lei con una poco velata minaccia. Barbieri non prenderà per nulla bene la confessione del fratellastro e si infurierà con lui. Intanto la Puglisi comincerà a prendere seriamente l’idea di trasferirsi in Australia mentre Alfredo incontrerà Leonardo in Caffetteria e tra i due voleranno scintille. Tancredi, durante un evento al Circolo, si accorgerà che tra Matilde e Vittorio c’è ancora una forte sintonia e non riuscirà a trattenere la sua rabbia... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 novembre 2023.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 novembre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 novembre 2023 - per Eduardo arriverà il momento della resa dei conti con Tony. Il Sabbiese dovrà affrontare il suo braccio destro ma anche i camorristi del suo clan, per regolare le questioni in sospeso. Damiano invece stupirà piacevolmente Rosa rivelandole di volersi occupare con più attenzione di Manuel mentre Viola dovrà sopportare la furia di Eugenio, deluso da lei. Micaela scoprirà che Nunzio ha convinto Samuel a fare sul serio con lei e non sembrerà per nulla contenta di questo mentre Filippo darà un’idea a Michele, per dare una svolta al programma radio... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 novembre 2023.