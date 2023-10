Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 ottobre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.35. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 20 ottobre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 20 ottobre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 20 ottobre 2023 - Vittorio e Roberto si troveranno nei guai. Il Conti e il Landi, alle prese con un problema alla fabbrica Colombo, saranno costretti a richiamare Ezio a Milano. Il padre di Stefania tornerà in tempo in città e sarà in compagnia? Intanto Matilde rimarrà molto delusa dal comportamento di Tancredi. Dopo giorni passati a lavorare serenamente, il Di Sant’Erasmo scavalcherà la moglie, mettendola in un angolo e prendendo una decisione senza consultarla, durante l’incontro con il Console Giapponese. Alfredo scoprirà di essersi messo in un pasticcio comprando una moto, di cui Irene non è entusiasta. Matteo invece verrà fermato da un losco individuo, che vuole dei soldi... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 20 ottobre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 20 ottobre 2023 - Nunzio si troverà a fare i conti di nuovo con Rossella. Il Cammarota comincerà a risentire della vita sregolata che sta conducendo. A peggiorare la situazione ci si metterà la Graziani, che si presenterà da lui per scegliere il menu delle nozze. Intanto Roberto sarà sempre più preoccupato che Lara possa in qualche modo prendere Tommaso e strapparlo a lui e Marina ma la Giordano non si farà scoraggiare. Fermerà la Martinelli, costi quel che costi. Guido e Mariella dovranno affrontare il ritorno di Speranza, che farà breccia nel cuore di Gerry e lo farà distrarre dal cibo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

