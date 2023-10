Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023: Ezio costretto a tornare, Vittorio nei guai

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 16 al 20 ottobre 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 16 al 20 ottobre 2023 . Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 16 ottobre 2023

Per volere di Adelaide, che ha lasciato Milano e anche Marcello Barbieri per poter ritrovare la figlia Odile, Umberto Guarnieri e Flora Gentile Ravasi si trasferiscono a Villa Guarnieri, ma l’atmosfera tra loro è tesa. Nel frattempo, dopo aver superato il colloquio con Vittorio Conti, Matteo Portelli inizia la settimana di prova al Paradiso, non sapendo che il fratellastro Marcello è al momento tutore delle quote di Adelaide. Questo fa infuriare anche Umberto, che non è d’accordo con la decisone di Adelaide e avrebbe voluto amministrare i suoi beni in sua assenza. Mentre il Console giapponese offre un’opportunità importante a Galleria Moda Milano, Irene è infastidita da Alfredo.

Puntata in onda Martedì 17 ottobre 2023

Il nuovo ingaggio con il Console giapponese sembra unire la coppia formata da Matilde Frigerio e Tancredi di Sant’Erasmo, a lungo ai ferri corti, mentre Alfredo si trova sempre più in difficoltà davanti alle richieste di Irene. Quest’ultima nota una certa chimica tra Maria Puglisi e Matteo Portelli, che sono sempre più complici e vicini. Sarà proprio lei, infatti, a riuscire a calmarlo dopo aver saputo la notizia che Marcello gestirà gli affari della Contessa al Paradiso sino al suo ritorno. Aria tesissima tra Flora e Umberto: Villa Guarnieri non aiuta l’armonia di coppia e il pensiero di Adelaide è sempre più ossessionante per Umberto, che finisce con il far ingelosire la sua fidanzata.

Puntata in onda Mercoledì 18 ottobre 2023

Sapendo che Marcello non è più il fidanzato di Adelaide, Umberto non può che gioire. Flora, nel frattempo, deve fare i conti con la perfida Fiorenza Gramini, che le rende impossibile svolgere il suo lavoro di organizzatrice di un evento importante al Circolo. Nel frattempo, Matteo ha scoperto che Marcello è suo capo adesso e vuole lasciare il Paradiso ma Maria, che ha un grande ascendente sul giovane, lo fa ragionare e gli fa cambiare idea.

Puntata in onda Giovedì 19 ottobre 2023

Grazie a Maria Puglisi, Matteo rimane al Paradiso e confessa alla madre che non lo avrebbe fatto senza la stilista, confermando che tra loro potrebbe star nascendo una certa intesa. Portelli viene tenuto d’occhio da un losco ceffo, chi sara? Lo slogan per il Console Giapponese è pronto ma Matilde deve confessare una cosa a Tancredi: è stato Vittorio Conti ad aiutarla a trovare quello giusto da sottoporre alla Camera del Commercio. Nel frattempo tra Alfredo e Irene non va come sperato, i due non si capiscono tanto che il giovane acquista una moto per conquistarla per poi scoprire che alla sua fidanzata le moto proprio non piacciono.

Puntata in onda Venerdì 20 ottobre 2023

Dopo giorni distesi, trascorsi a lavorare insieme, Tancredi scavalca Matilde durante un incontro con il Console Giapponese, prendendo una decisione importante senza consultarla e facendola rimanere molto male. Alfredo ha fatto una pazzia per Irene, dato che la moto è troppo costosa per le sue tasche. Matteo viene fermato da un uomo losco che vuole soldi, mentre Vittorio e Roberto hanno bisogno di aiuto per un grave problema alla fabbrica Colombo. Ai due non resta che chiedere a Ezio di tornare a Milano!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.