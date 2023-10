Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 20 ottobre 2023: Vittorio e Roberto costretti a richiamare Ezio

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 20 ottobre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Vittorio e Roberto saranno costretti a chiedere a Ezio di tornare a Milano, per dare loro una mano. Intanto Matteo verrà aggredito da un uomo che vuole i suoi soldi.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 20 ottobre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Vittorio e Roberto si troveranno nei guai. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Conti e il Landi, alle prese con un problema alla fabbrica Colombo, saranno costretti a richiamare Ezio a Milano. Il padre di Stefania tornerà in tempo in città e sarà in compagnia? Intanto Matilde rimarrà molto delusa dal comportamento di Tancredi. Dopo giorni passati a lavorare serenamente, il Di Sant’Erasmo scavalcherà la moglie, mettendola in un angolo e prendendo una decisione senza consultarla, durante l’incontro con il Console Giapponese. Alfredo scoprirà di essersi messo in un pasticcio comprando una moto, di cui Irene non è entusiasta. Matteo invece verrà fermato da un losco individuo, che vuole dei soldi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio e Roberto costretti a richiamare Ezio a Milano

I problemi fioccano al Paradiso delle Signore. Dopo la scoperta che Vito non tornerà a Milano e che quindi non riprenderà il suo posto come contabile del grande magazzino, Vittorio e Roberto si troveranno a fronteggiare un nuovo intoppo con la fabbrica Colombo. I due saranno costretti a richiamare Ezio a Milano, consapevoli che solo lui potrà risolvere questa situazione. Ma il padre di Stefania, ora negli Stati Uniti, riuscirà a fare in tempo? E con lui arriveranno anche Gloria e la loro bambina, con importanti novità?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde delusa da Tancredi

Matilde ha confessato a Tancredi di aver ricevuto l’aiuto di Vittorio per creare lo slogan, per la campagna pubblicitaria dedicata al Giappone. Il Di Sant’Erasmo, sebbene infastidito, non ha dato di matto e anzi ha trascorso dei giorni sereni a lavorare con la moglie. La vendetta sembra però vicina. Il nipote di Adelaide scavalcherà la consorte e la metterà in un angolo prendendo una decisione senza consultarla, durante un incontro con il Console Giapponese.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo minacciato da un uomo senza scrupoli

Matteo ha confessato un segreto a sua madre. Il ragazzo le ha rivelato di essere rimasto al Paradiso solo per Maria. La Puglisi è infatti intervenuta per impedirgli di lasciare il lavoro e di mettersi nei guai ma la stilista non potrà di certo proteggerlo dal pericolo che il giovane sta per affrontare. Un uomo misterioso e molto pericoloso – che lo pedina da giorni – si avvicinerà a lui e gli chiederà di dargli dei soldi, immediatamente. Alfredo intanto scoprirà di aver fatto un grande errore nel comprare il ciclomotore, che a Irene proprio non piace.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.