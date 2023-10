Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2023: Nunzio ko. Rossella ha una richiesta importante da fargli!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio sarà spiazzato da una richiesta di Rossella... non del tutto inaspettata!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 ottobre 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Nunzio si troverà a fare i conti di nuovo con Rossella. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Cammarota comincerà a risentire della vita sregolata che sta conducendo. A peggiorare la situazione ci si metterà la Graziani, che si presenterà da lui per scegliere il menu delle nozze. Intanto Roberto sarà sempre più preoccupato che Lara possa in qualche modo prendere Tommaso e strapparlo a lui e Marina ma la Giordano non si farà scoraggiare. Fermerà la Martinelli, costi quel che costi. Guido e Mariella dovranno affrontare il ritorno di Speranza, che farà breccia nel cuore di Gerry e lo farà distrarre dal cibo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio ko. Colpa di Rossella?

Nunzio non ha freni. Il ragazzo continua imperterrito a vivere una vita completamente sregolata, tra turni di lavoro extra e uscite con Diana e altre corteggiatrici. Ma la situazione comincerà a sfuggirgli di mano e a chiedergli il conto. Le cose degenereranno quando Rossella si presenterà da lui per decidere il menu delle nozze. Una richiesta che lo chef si aspettava da un momento all’altro ma che lo spiazzerà. Nunzio riuscirà a mantenere la calma oppure comincerà a innervosirsi al solo pensiero di dover organizzare il catering per il matrimonio della ragazza per cui prova dei forti sentimenti?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto teme che Lara gli strappi Tommaso

Lara ha chiesto di rivedere Tommaso e in Roberto e Marina è scattato l’allarme. La Martinelli non fa mai qualcosa per caso ed è chiaro che abbia in mente qualcosa. Ferri comincerà a temere che la donna possa portargli via il bambino, tirando fuori qualche asso nella manica ma Marina lo riporterà all’ordine e gli dirà di non farsi prendere dal panico. La Giordano farà di tutto per fermare la sua nemica e non le permetterà certo di vincere.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Gerry incuriosito da Speranza

Mariella e Guido si sono trovati ad avere un ospite inatteso: Gerry. I due affronteranno anche il ritorno a casa di Speranza, che scatenerà la curiosità del giovane Massaro, che inizierà a distrarsi dal cibo. Una piccola vittoria che però potrebbe diventare un ulteriore problema, se il ragazzo si illuderà di potersi avvicinare alla bella Altieri. Mariella e suo marito avranno un’altra grossa gatta da pelare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.