Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 ottobre 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.35. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 ottobre 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 ottobre 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 ottobre 2023 - Marcello dovrà fare i conti con l’assenza di Adelaide. Il Barbieri cercherà di farsi forza e di non pensare alle novità accadute negli ultimi giorni, tra cui il trasferimento a Villa Guarnieri di Umberto e Flora. Intanto al Paradiso arriverà Matteo, in prova come nuovo contabile. Il Portelli scatenerà la curiosità delle Veneri mentre la Galleria Milano Moda riceverà un’offerta di collaborazione importante dal Console giapponese... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 ottobre 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 ottobre 2023 - Eduardo non riesce a trattenere la sua rabbia, dopo la fine della sua relazione con Clara. Il Sabbiese continuerà a tormentare la Curcio nonostante lei abbia preso la sua decisione e prosegue nel volerla tenere sotto la sua sfera di controllo. Intanto Giancarlo conquisterà la stima di Otello ma dovrà stare attento a non perdere Silvia, che non sembrerà per nulla innamorata. Viola, in crisi per i sentimenti che prova per Damiano, non saprà come comportarsi e come affrontare i suoi pensieri... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

