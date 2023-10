Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 16 ottobre 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Matteo comincerà il suo periodo di prova al Paradiso mentre Marcello dovrà farsi forza dopo l'addio di Adelaide.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 ottobre 2023, alle ore 16.00 su Rai1, Marcello dovrà fare i conti con l’assenza di Adelaide. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Barbieri cercherà di farsi forza e di non pensare alle novità accadute negli ultimi giorni, tra cui il trasferimento a Villa Guarnieri di Umberto e Flora. Intanto al Paradiso arriverà Matteo, in prova come nuovo contabile. Il Portelli scatenerà la curiosità delle Veneri mentre la Galleria Milano Moda riceverà un’offerta di collaborazione importante dal Console giapponese.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello cerca di farsi forza dopo l’addio di Adelaide

Adelaide ha lasciato Milano. La Contessa ha preso la decisione di raggiungere Odile e ha lasciato la Villa a Umberto e Flora, che si sono trasferiti a vivere di nuovo là. Per il Barbieri è stato un duro colpo. Adelaide non ha però sentito ragioni e ha seguito il suo cuore, chiudendo – per il momento – la sua relazione con il bel ex barista. Marcello dovrà rimboccarsi le maniche, farsi forza e affrontare questo momento di difficoltà, senza lasciarsi scoraggiare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo è il nuovo contabile del Paradiso

Con Vito fuori dai giochi e non di ritorno a Milano, Vittorio ha bisogno di un nuovo contabile. Marcello ha messo una buona parola per Matteo, dopo aver scoperto che il ragazzo era in cerca di lavoro. Il Conti ha accettato di dare una possibilità al Portelli e il giovane farà il suo ingresso – in prova – nella grande famiglia del Paradiso. Il suo arrivo nel grande magazzino farà scattare una grande curiosità nelle Veneri, che lo terranno d’occhio. Matteo dovrà dimostrare tutte le sue abilità.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Un’importante collaborazione rischia di mettere nei guai Vittorio

Vittorio se la vedrà presto molto brutta. Tutta colpa di una novità che busserà alle porte della Galleria Moda Milano. Tancredi e Umberto riceveranno un’importante proposta di collaborazione da parte del Console giapponese. Questo nuovo incarico potrebbe dare ai nemici del Conti, l’asso nella manica per battere completamente la concorrenza e schiacciare – come il Di Sant’Erasmo vuole da tempo – Vittorio e i suoi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 ottobre 2023.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.