Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2023: Silvia e Giancarlo vicini alla rottura?

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giancarlo conquisterà la simpatia di Otello ma rischierà di perdere Silvia.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 ottobre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Eduardo non riesce a trattenere la sua rabbia, dopo la fine della sua relazione con Clara. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Sabbiese continuerà a tormentare la Curcio nonostante lei abbia preso la sua decisione e prosegue nel volerla tenere sotto la sua sfera di controllo. Intanto Giancarlo conquisterà la stima di Otello ma dovrà stare attento a non perdere Silvia, che non sembrerà per nulla innamorata. Viola, in crisi per i sentimenti che prova per Damiano, non saprà come comportarsi e come affrontare i suoi pensieri.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo non lascia in pace Clara

Clara ha preso la sua decisione di lasciare Eduardo, stanca di trovarsi in situazioni che non fanno bene né a lei né a Federico. Questa scelta ha però infastidito il Sabbiese, che proprio non riesce a mandar giù di essere stato scaricato. Il boss continuerà a tormentare la Curcio, che farà molta fatica a liberarsi dell’ingerenza dell’ex compagno. Eduardo capirà di dover mollare la presa o di dover cambiare vita se vorrà continuare a stare accanto a Clara?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giancarlo rischia di perdere Silvia

Il ritorno di Giancarlo sembra non aver reso Silvia particolarmente felice. La Graziani ha accolto il fidanzato in modo freddo anche se ha alla fine accettato di vivere insieme a lui, Otello permettendo. Il Todisco, nella puntata del 16 ottobre 2023, riuscirà a conquistate la fiducia e pure la simpatia del Testa ma non si renderà conto di correre il rischio di perdere la sua compagna, che non pare struggersi poi così tanto per amor suo. Tra Silvia e Giancarlo ci sarà aria di crisi?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola sotto pressione

Viola e Damiano si sono trovati di nuovo a confronto ma la situazione è rimasta invariata. Il Renda continuerà con la sua missione da infiltrato mentre la Bruni dovrà mantenere la calma. Per lei non sarà però facile e si sentirà sotto pressione. Sarà infatti incapace di soffocare i suoi sentimenti e questo la porterà ad avere problemi nella vita di tutti i giorni.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.