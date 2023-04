Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 aprile 2023 - Marco sarà costretto a fare i conti con i suoi sentimenti. Il Di Sant'Erasmo confesserà di essere innamorato di Gemma e questo potrebbe cambiare la vita della Zanatta. Intanto, dopo il momento di passione, Marcello deciderà di partire da solo per Ginevra e lascerà a Ludovica un biglietto al Circolo. Purtroppo a leggerlo sarà Ferdinando, che scoprirà così cosa è successo tra il Barbieri e la sua fidanzata. Ezio, invece, tornerà a pensare a Gloria quando arriverà il regalo di nozze dalla Moreau per Gemma, mentre Vittorio, dopo un inaspettato incontro, avrà la conferma che Tancredi è coinvolto nell'incendio al mobilificio. Nel frattempo, Agnese tornerà a sorpresa a Milano... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 aprile 2023 - Guido sarà nei guai. Mariella e Bice – trovate le foto compromettenti con le turiste tedesche – saranno furiose e metteranno sotto torchio il Del Bue, per sapere come sono andate le cose. Guido dovrà trovare presto le parole giuste ma saprà riconquistare la fiducia di sua moglie? Intanto, Marina sarà sempre più frustrata per la presenza ingombrante di Lara e per le attenzioni che Roberto le riserva, come madre del piccolo Tommaso. Attenzione però a un mistero che potrebbe nascondersi dietro ai malesseri del piccolo. Viola, invece, sarà sconvolta dall'attacco di Rosa, ma i guai, per lei, non saranno finiti. Dovrà infatti risolvere una situazione imbarazzante con Raffaele... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

