Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 aprile 2023

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 aprile 2023 - Marcello sarà pronto a raggiungere Adelaide a Ginevra. Ludovica gli confermerà di non volerlo lasciare solo e di volerlo accompagnare. Tra i due scoppierà di nuovo la passione, ma potrebbe essere solo un fuco di paglia. Intanto, Vittorio sarà sempre più determinato a scoprire cosa nasconda Tancredi e se sia davvero o no coinvolto nell’incendio del mobilificio. Armando, invece, dovrà decidere se trasferirsi a Londra da Agnese o meno, mentre Marco capirà di provare dei sentimenti forti per Gemma. Nel frattempo, Alfredo si allontanerà sempre più da Irene, rafforzando invece il suo rapporto con Clara... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 aprile 2023 - Otello proporrà a Rossella e Riccardo di andare con lui a Indica.Il Testa, nonostante i suoi propositi, non riuscirà a partire e a tornare nella casa che ha condiviso per tanto tempo con la sua amata Teresa. Tutte le fragilità del buon Otello emergeranno drammaticamente. Intanto, tra Franco e Angela continueranno le tensioni, mentre Rosa, furiosa e delusa da Damiano, potrebbe volersi prendere una piccola rivincita su Viola. Nel frattempo, Mariella sarà a buon punto nella ricerca del segreto di Guido. Grazie all'aiuto di Bice avrà accesso al cellulare del marito e scoprirà qualcosa di compromettente... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

