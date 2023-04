Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 aprile 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 aprile 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 aprile 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 25 aprile 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 25 aprile 2023 - Flora metterà Umberto a dura prova. Dopo aver scoperto che il suo compagno si è messo alla ricerca di Adelaide, la stilista deciderà di imporre al Guarnieri un aut aut. Il Commendatore dovrà decidere, una volta per tutte, tra lei e la Contessa. Intanto, al Paradiso sarà in corso un'iniziativa di beneficenza in occasione del 25 Aprile. Clara non ne farà parte perché impegnata in una gara ciclistica, che però non porterà al risultato sperato. Tra Elvira e Salvatore, invece, sembrerà essere tornato tutto come prima. La Venere tratterà l'Amato come fosse solo un amico, niente di più. Nel frattempo, Vittorio sorprenderà Tancredi in compagnia del maggiordomo interrogato da Matilde e i suoi sospetti sul Di Sant'Erasmo aumenteranno. Per finire, Roberto si renderà conto che tra Gemma e Marco ci sono ancora dei forti sentimenti.... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 aprile 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 aprile 2023 - Franco si troverà in grande difficoltà. Il Boschi, dopo aver ricevuto l'ennesima brutta notizia sul suo lavoro, si troverà a essere testimone di un momento di grande tensione tra Damiano ed Eduardo. I due uomini lo lasceranno senza parole, con una rivelazione sconvolgente. Intanto, la lite scoppiata al Caffè Vulcano tra Alberto, Nunzio e Diego farà riflettere Silvia. La Graziani, condizionata dalle parole del Palladini, comincerà a cambiare idea sui suoi nuovi soci. Giulia, invece, cercherà di rincuorare Clara e di farla continuare a stare lontana dal suo ex compagno, mentre Roberto, sempre più affezionato al piccolo Tommaso, renderà Marina sempre più frustrata e gelosa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

