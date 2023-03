Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 marzo 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 marzo 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 marzo 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 marzo 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 marzo 2023 - Gemma prenderà in mano la sua delicata situazione. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la bella Venere non sarà per nulla d'accordo con la soluzione proposta da Ezio e Veronica e cercherà di trovare lei un modo per sfuggire a un destino triste e sconsolato, che lei non desidera. Intanto Umberto cercherà di capire cosa abbia in mente Matilde. Il Guarnieri vorrà sapere da lei se intende o meno sostenere Tancredi ma la Frigerio non sarà in grado di dargli alcuna risposta, visto che sarà ancora molto confusa. Don Saverio comincerà a sospettare che Clara abbia ripreso con il ciclismo e mentre Elvira si preparerà ad affrontare le lezioni di guida, Diletta si presenterà al Paradiso con un cestino da pic-nic, decisa a passare delle ore in compagnia di Vittorio. Gloria invece sarà ancora comprensiva con Ezio ma capirà di dover dare una scossa alla sua vita. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 marzo 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 marzo 2023 - Viola vacillerà pericolosamente. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Bruni, scoperto che Damiano potrebbe essere stato ferito gravemente in un raid, sarà presa dal panico. La figlia di Ornella, spaventata di poter perdere il Renda, dovrà ammettere a se stessa di provare dei forti sentimenti per il poliziotto e di non poter più fingere che non sia così. Le sue riflessioni potrebbero quindi portarla a prendere delle decisioni spiazzanti. Intanto Giulia e Angela conosceranno meglio Rosa e capiranno qualcosa in più sul suo carattere, a volte molto duro. Serena invece si troverà in imbarazzo con Marina mentre Lara cercherà di usare il piccolo Tommaso per seminare zizzania nel matrimonio tra la Giordano e Roberto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

