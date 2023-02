Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 febbraio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 febbraio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 febbraio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 febbraio 2023 - Marcello verrà ammesso al Circolo grazie al voto favorevole di Ludovica. Umberto, furioso, gli metterà però subito i bastoni tra le ruote e chiederà che venga applicata la clausola prevista per i nuovi soci, ovvero un periodo di prova. Gloria, intanto, spingerà Ezio a non mettersi contro il Guarnieri, mentre Vittorio deciderà di lasciare il suo ruolo da pubblicitario, ormai incapace di trovare l'ispirazione necessaria. Armando, invece, troverà il mentore di Francesco e scoprirà i veri motivi che lo hanno spinto a lasciare il proprio paese e il proprio lavoro. Nel frattempo, Matilde per aiutare Vittorio, dimenticherà una cena con Tancredi. Il Di Sant'Erasmo andrà su tutte le furie... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 febbraio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 febbraio 2023 - Roberto e Marina sono pronti a coronare il loro sogno d'amore. I futuri coniugi Ferri ritroveranno l'armonia perduta e daranno il bentornato a Silvana, la loro fidata cameriera. Purtroppo per loro, qualcuno non ha intenzione di lasciarli vivere serenamente. Un'ombra dal passato sta per abbattersi contro i futuri sposi. Intanto, Damiano si troverà ad affrontare una situazione molto pericolosa, nella quale saranno coinvolte pure Giulia, Angela e Clara. Ornella, invece, dovrà prendere una decisione importante, che riguarderà il suo futuro professionale... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

