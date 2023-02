Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 febbraio 2023.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 febbraio 2023.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 febbraio 2023

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 febbraio 2023 - Marco deciderà di fare un passo avanti con suo fratello. A consigliargli questa mossa è Vittorio, desideroso di vedere il suo amico più tranquillo. Quando però Tancredi scoprirà che dietro il riavvicinamento di suo fratello c'è lo zampino del Conti, andrà su tutte le furie e deciderà di affrontare il direttore. Il Di Sant'Erasmo intimerà a Vittorio di farsi i fatti suoi e di non occuparsi più di affari che non lo riguardano. Intanto, Armando e Marcello cercheranno di calmare Salvatore e di convincerlo che Francesco non è un ladro, mentre Umberto procederà con i progetti di ristrutturazione di Palazzo Andreani, ma senza ancora dire nulla a Flora. Ludovica, nel frattempo, continuerà a essere curiosa e a voler scoprire cosa sia successo tra Adelaide e Marcello... Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 febbraio 2023

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 febbraio 2023 - La giovane Pergolesi farà la sua scelta. La ragazza volterà pagina e tornerà a Londra, lasciando purtroppo le cose esattamente come stanno, senza rivelare alcuna verità. Intanto, Nunzio, che desidererà ancora parlare con Chiara, sarà ancora più che mai in difficoltà ma una sorpresa inaspettata potrebbe fargli tornare il sorriso. Per Lia calerà il sipario. La Longhi incasserà una sconfitta terribile, mentre Cerri si troverà a dover accettare o meno un invito molto particolare da parte di Bufalotto... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

