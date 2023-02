Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 febbraio 2023: Tancredi aggredisce Vittorio. Il Conti deve farsi i fatti suoi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Tancredi metterà Vittorio al suo posto mentre Armando e Marcello difenderanno Francesco, accusato di furto da Salvatore.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 2 febbraio 2023, alle ore 16.05 su Rai1, Marco deciderà di fare un passo avanti con suo fratello. A consigliargli questa mossa è Vittorio, desideroso di vedere il suo amico più tranquillo. Quando però Tancredi scoprirà che dietro il riavvicinamento di suo fratello c'è lo zampino del Conti, andrà su tutte le furie e deciderà di affrontare il direttore. Il Di Sant'Erasmo intimerà a Vittorio di farsi i fatti suoi e di non occuparsi più di affari che non lo riguardano. Intanto Armando e Marcello cercheranno di calmare Salvatore e di convincerlo che Francesco non è un ladro mentre Umberto procederà con i progetti di ristrutturazione di Palazzo Andreani ma senza ancora dire nulla a Flora. Ludovica intanto continuerà a essere curiosa e a voler scoprire cosa sia successo tra Adelaide e Marcello.

Tancredi aggredisce Vittorio: ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 2 febbraio 2023

Mentre Matilde indagherà su Marco per scoprire cosa preoccupi il ragazzo, Vittorio consiglierà al suo amico di fare un passo in avanti con il fratello. Nonostante la Frigerio gli abbia chiesto di non prendere alcuna posizione, il Conti non potrà esimersi dal sostenere il suo amico. Memore però di quanto detto dalla sua amata, il direttore cercherà di spingere il giovane giornalista a uscire dalla sua trincea e a provare a parlare con Tancredi. Marco seguirà il suo consiglio ma quando suo fratello capirà che dietro al bel gesto del ragazzo, si cela lo zampino di Vittorio, darà di matto e deciderà di affrontare faccia a faccia il suo rivale, aggredendolo e intimandogli di farsi i fatti suoi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando e Marcello difendono Francesco

Lo scontro tra Tancredi e Vittorio sarà durissimo e l'astio tra i due aumenterà a dismisura. Per Matilde sarà ancora più difficile gestire la situazione al Paradiso. Intanto Armando e Marcello cercheranno di calmare Salvatore, convinto che Francesco sia un ladro. I due difenderanno il Rizzo, sicuri che il ragazzo non sia un ladro, come l'Amato ora crede. Ed effettivamente avranno ragione. La verità sui bozzetti verrà presto a galla. Al Paradiso invece c'è grande fermento per l'arrivo di Sandra Milo, che sarà la nuova testimonial dei collant in lycra.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica indaga su Marcello e Adelaide

Il feeling che si è creato tra Adelaide e Marcello, non ha lasciato indifferente Ludovica. La ragazza ignora che i due abbiano passato una notte di passione insieme ma è certa che sia successo qualcosa. Desiderosa di scoprire cosa nascondano, comincerà a indagare. La curiosità di sapere la verità, sarà tanta. Intanto Umberto procederà con i suoi piani per il Palazzo Andreani. Il Commendatore vuole procedere il prima possibile con la ristrutturazione ma non ha ancora intenzione di farne parola con Flora.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.