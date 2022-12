Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 dicembre 2022 - il Barbieri sarà pronto a cominciare la sua scalata sociale. Per riuscire a guadagnare un posto nell’alta società Marcello vuole soffiare un affare a Umberto e accontentare cosi Adelaide. Il ragazzo troverà il modo per fregare il Guarnieri mentre Matilde deciderà che è arrivato il momento di lasciarsi andare con Vittorio. Peccato però che gli imprevisti siano dietro l’angolo. Intanto mentre le Veneri commentano, entusiaste, il manifesto de Il Paradiso che ritrae la Frigerio con un abito di Maria, Vito cercherà di farsi perdonare dalla Puglisi per non essersi presentato all’appuntamento. Vittorio invece capirà un segreto di Roberto e Clara continuerà a tenere suo zio all’oscuro della sua nuova attività: le gare in bicicletta. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 dicembre 2022

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 dicembre 2022

Un Posto al Sole ci regala una puntata speciale per questo Natale 2022. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap che andrà in onda il 26 dicembre sempre alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Cotugno si troverà a fare una stranissima esperienza. Il vigile dovrà fare i conti con i fantasmi del Natale passato, presente e futuro come in una moderna e partenopea versione di Canto di Natale. Ma come per Scrooge, anche per Luigi c'è una ragione ben precisa per queste visite. Ma scopriamo insieme cosa succederà. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 dicembre 2022.