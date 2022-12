Un Posto al Sole Anticipazioni 26 dicembre 2022: Canto di Natale a Palazzo Palladini. Cotugno alle prese con i fantasmi!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Cotugno vivrà un'esperienza molto particolare. Il vigile diventerà un moderno Scrooge, alle prese con i fantasmi de Natale.

Un Posto al Sole ci regala una puntata speciale per questo Natale 2022. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap che andrà in onda il 26 dicembre sempre alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Cotugno si troverà a fare una stranissima esperienza. Il vigile dovrà fare i conti con i fantasmi del Natale passato, presente e futuro come in una moderna e partenopea versione di Canto di Natale. Ma come per Scrooge, anche per Luigi c'è una ragione ben precisa per queste visite. Ma scopriamo insieme cosa succederà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cinzia a Natale a Palazzo Palladini

Saranno delle vacanze molto movimentate per molti degli inquilini di Palazzo Palladini. Per Nunzio sarà un Natale dolceamaro, visto il ritorno inaspettato di Chiara, proprio quando il Cammarota si stava preparando a vivere le feste insieme ad Alice e alla sua spensieratezza. Ma anche per Guido e la sua famiglia, potrebbero non essere giorni felici. Il Del Bue si è infatti ritrovato davanti Cinzia e sembra che la donna abbia tutta l'intenzione di tornare alla carica... ma non con lui. Deciderà di riprendere un vecchio discorso con Cotugno? Rivedremo la strana coppia di nuovo insieme?

Cotugno alle prese con i fantasmi del Natale: ecco cosa succederà nella Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 dicembre 2022

La puntata di Upas del 26 dicembre 2022 sarà molto particolare. Protagonista di un insolito episodio sarà Cotugno. Il taccagno vigile si troverà a fare i conti con i fantasmi del Natale passato, presente e futuro. Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì, la Soap si trasformerà in Canto di Natale e il nostro Luigi diventerà un moderno Ebenezer Scrooge. Con il personaggio principale del romanzo di Dickens, Cotugno ha in comune la spilorceria e forse gli spiriti che gli faranno visita durante la notte più magica dell'anno, riusciranno a farlo cambiare almeno un pochino. Ma ci sarà di più, molto di più. Scopriremo pure un segreto!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Cotugno nasconde un segreto

Durante la puntata natalizia di Un Posto al Sole, quest'anno con protagonista Cotugno, scopriremo che il personaggio della Soap nasconde un segreto. Ma di cosa si tratterà? Sarà un'altra volta una questione di soldi e di ricchezza nascosta, come era già successo diverso tempo fa. Qualunque sia questo mistero, i fantasmi del Natale riusciranno a farlo emergere e il vigile di troverà a passare una notte molto turbolenta. E se al suo risveglio avesse, come Scrooge, una seconda opportunità per redimersi e diventare una persona migliore, saprà coglierla? Noi speriamo di sì!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 dicembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.