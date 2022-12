Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 dicembre 2022: Marcello pronto a mettere Umberto ko

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Marcello ha un piano per cominciare la scalata sociale. Umberto verrà distrutto. Intanto Matilde si lascia andare con Vittorio.

Marcello ha un solo obiettivo, quello di riconquistare Ludovica. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata della Soap che vedremo in onda il 26 dicembre 2022, alle ore 16.05 su Rai1, il Barbieri sarà pronto a cominciare la sua scalata sociale. Per riuscire a guadagnare un posto nell’alta società Marcello vuole soffiare un affare a Umberto e accontentare cosi Adelaide. Il ragazzo troverà il modo per fregare il Guarnieri mentre Matilde deciderà che è arrivato il momento di lasciarsi andare con Vittorio. Peccato però che gli imprevisti siano dietro l’angolo. Intanto mentre le Veneri commentano, entusiaste, il manifesto de Il Paradiso che ritrae la Frigerio con un abito di Maria, Vito cercherà di farsi perdonare dalla Puglisi per non essersi presentato all’appuntamento. Vittorio invece capirà un segreto di Roberto e Clara continuerà a tenere suo zio all’oscuro della sua nuova attività: le gare in bicicletta.

Marcello pronto a mettere ko Umberto: ecco cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

Marcello è certo che riconquisterà Ludovica e che sia solo questione di tempo. Il Barbieri ha organizzato tutto per poter cominciare, ufficialmente, la sua scalata sociale. E ha trovato il modo giusto per riuscirci: soffiare un affare a Umberto. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 dicembre 2022, vedremo il barista pronto a mettere a segno il suo colpaccio e se funzionasse, prenderebbe pure due piccioni con una fava. Non solo otterrebbe un posto nell’alta società mettendo ko il Guarnieri ma farebbe tanto felice Adelaide. E piano piano comincerà a mettere uno dietro l’altro tutti i tasselli per raggiungere il suo obiettivo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 dicembre 2022: Matilde si lascia andare con Vittorio

Tra Vittorio e Matilde c’è stata una svolta inaspettata ma sarà nella puntata del 26 dicembre 2022 che vedremo la Frigerio decisa a lasciarsi andare con il Conti. Ormai conquistata dal direttore de Il Paradiso, si farà trasportare dagli eventi e penserà di aver ritrovato la felicità. Peccato che il manifesto pubblicitario che la vede protagonista in primo piano, scateni la curiosità di qualcuno, che non avrebbe dovuto vedere niente di tutto questo. Intanto Vittorio scoprirà un segreto romantico di Roberto. Capirà chi è il fantomatico amore del suo amico. Come reagirà?

Il Paradiso delle Signore: Vito chiede scusa a Maria

Vito non ha potuto presentarsi all’appuntamento con Maria per colpa di Armando. Il Ferraris ha scoperto qualcosa sul ragazzo, che lo ha messo in allarme. Ha così deciso di affrontarlo. La cosa sembrerà però tornata alla normalità ma il Lamantia dovrà scusarsi con la Puglisi per averle dato buca. Ovviamente non potrà rivelarle il vero motivo per cui non si è fatto vivo e dovrà abbozzare una scusa. Intanto le Veneri commentano, felici e soddisfatte, il manifesto pubblicitario che vede Matilde indossare un abito disegnato da Maria. Clara invece deciderà di non rivelare ancora a suo zio Don Saverio di aver cominciato a gareggiare in bicicletta.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.