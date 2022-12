Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 dicembre 2022 - Ezio comunicherà a Vittorio di aver deciso di cominciare una nuova avventura in solitaria e di mettersi in proprio. Il Conti sarà molto contento di questa scelta e si dirà sicuro che il suo amico – e nuovo coinquilino – raggiungerà il successo sperato. Il Colombo è molto felice e per questa possibilità deve ringraziare Gloria. È lei che che gli presterà il denaro necessario a realizzare il suo sogno. Purtroppo però c'è un ostacolo da superare. Ezio deve informare Veronica di questa novità e la Zanatta non ne sarà per nulla felice. Marco e Stefania intanto comunicano la loro partenza per gli Stati Uniti e Matilde si attiverà per organizzare una festa d'addio per loro. Vittorio invece riceverà un'inaspettata telefonata da parte di Marta. La Guarnieri gli chiederà di raggiungerla a Parigi, dove lo aspetterà per parlare. Marcello, preoccupato per il malumore di Adelaide, vorrà organizzare una serata in suo onore. Riuscirà a far tornare il sorriso alla Contessa? Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 dicembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 dicembre 2022 - Nunzio sarà molto deluso dal comportamento di Chiara. Tra la Petrone e il Cammarota si respirerà aria di crisi e questo aprirà le porte alla bella Pergolesi. Lo chef comincerà a interessarsi seriamente ad Alice e forse tra i due potrebbe succedere qualcosa. Intanto Alberto vorrà scoprire a chi appartengano i gioielli trovati nel seminterrato mentre Lia, scoperta la verità su chi le ha sottratto il tesoro, comincerà a essere così tanto nervosa da mettere in pericolo il suo posto di lavoro. Viola invece avrà un altro scontro con Rosa. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

