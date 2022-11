Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 novembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 25 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 25 novembre 2022 - Veronica scoprirà un dettaglio che le farà cambiare idea sul futuro con il suo compagno. Veronica assisterà a una scena che non avrebbe mai voluto vedere e non accetterà che Ezio torni a vivere sotto il suo stesso tetto. Intanto Vito non si arrenderà e dopo la serata sfumata, chiederà ancora una volta a Maria di uscire insieme a lui. Marco riceverà un'offerta di lavoro molto importante, che potrebbe cambiare non solo la sua vita ma anche quella di Stefania mentre Umberto deciderà di fare un passo decisivo con Flora, chiedendole di sposarlo. Per Adelaide sarà un brutto colpo; la Contessa si era illusa che suo cognato fosse tornato da lei e sfogherà tutta la sua rabbia con Marcello, che la stringerà in un abbraccio pieno di affetto. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 novembre 2022 - Niko sarà dilaniato dal dolore. La cerimonia in onore di Susanna lo ha messo totalmente ko e lo porta a riflettere sulla proposta di Manlio. Il desiderio di fare giustizia comincia a farsi largo nella sua mente e potrebbe portarlo a non avere più il controllo delle sue azioni. Per fortuna a dargli una mano c'è Ornella che si rivela per lui una confidente speciale e in grado di lenire in parte le sue pene. Intanto Bianca è sempre più convinta a organizzare una festa per Antonello ma per riuscirci deve escogitare un piano per portare il ragazzo alla Terrazza. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

