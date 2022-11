Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 novembre 2022 - in pensiero per suo nipote, Adelaide decide di intervenire per aiutarlo. La Contessa organizza un concorso letterario al Circolo e Marco sarà il giudice. La Di Sant'Erasmo è convinta di rilanciare la sua carriera e di aprirgli nuove strade. Intanto Irene scopre che Clara sta nascondendo un segreto. La ragazza non ha rivelato a nessuno di avere un secondo lavoro e la Cipriani, senza volerlo, lo viene a sapere. Per lei è un duro colpo. Intanto tra Salvo ed Elvira cresce la complicità. L'Amato si rende conto di poter contare sulla Venere e decide di confidarle come sta davvero. Armando sprona Vito a farsi avanti con Maria mentre Flora comincia a provare dei forti sensi di colpa nei confronti della Puglisi ma Umberto le consiglia di cancellare immediatamente questi pensieri dalla sua testa. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 novembre 2022

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 novembre 2022 - Roberto continua a essere convinto che dietro la sparizione di Marina ci sia lo zampino di Fabrizio. Un’inaspettata decisione porterà il Ferri a convincersi sempre più che sua moglie sia in pericolo di vita e che sia necessario intervenire il prima possibile. Intanto Viola raccoglie i primi frutti positivi del suo lavoro con Manuel ma un litigio in cortile la spingerà a fare i conti con una realtà che non avrebbe mai immaginato e con una gelosia che non avrebbe mai voluto scatenare. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 novembre 2022.