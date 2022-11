Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 novembre 2022 - Marco vuole lasciare il giornalismo ed è sicuro della sua scelta ma Stefania non è d'accordo ed escogita un piano per fargli cambiare idea. Flora è pronta a dare il suo parere a Maria sulla collezione da lei disegnata. La Ravasi umilia nuovamente la povera Puglisi e scarta il suo lavoro, ritenendolo inadeguato. Successivamente lo comunica a Vittorio, scatenando l'ira di Matilde. Adelaide cerca di distrarsi dai problemi con il Paradiso e si innamora di una serra abbandonata a Milano. La Contessa chiede a Marcello di informarsi sulla vendita. Intanto Ezio si trasferisce a casa di Vittorio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 novembre 2022 - a Palazzo Palladini sta per scoppiare il pandemonio. Tutta colpa di Micaela e della sua particolare idea. Complice Renato, sempre più ostinato a mettere i bastoni tra le ruote ad Alberto e ai suoi piani immobiliari, la Cirillo potrebbe diventare la nuova vicina di Niko. Per il Poggi sarebbe una situazione piuttosto scomoda. Intanto Silvia e Michele si troveranno per caso in giro per le vie di Napoli. La loro passeggiata per San Gregorio Armeno farà riemergere alcuni sentimenti, rimasti nascosti ma mai realmente dimenticati. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

