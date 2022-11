Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 novembre 2022 - Vittorio ha capito che i suoi sentimenti per Matilde stanno diventando qualcosa di molto serio. Non si tratta solo di un'attrazione o di una stima profonde, si tratta di ben altro. Il Conti confessa a Roberto di essersi innamorato della Frigerio ma di essere anche molto spaventato da questo sentimento. Intanto Adelaide scopre che Tancredi sta mettendo in difficoltà Marco e che suo nipote rischia la carriera. La Contessa cerca quindi di aiutarlo, organizzandogli nuovi colloqui di lavoro. Elvira trova un modo per risollevare il morale a Salvo ma il ragazzo non solo non accetta alcuna mano ma tratta malissimo la povera Venere. Tra Ezio e Umberto continua a esserci grande attrito ma per fortuna il Colombo trova l'appoggio di Vittorio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 novembre 2022

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 novembre 2022 - nonostante le raccomandazioni e gli inviti alla calma da parte di Franco e Filippo, Roberto non molla e non ha alcuna intenzione di abbandonare Marina. Il Ferri è pronto ad agire in piena autonomia. Stanerà il Rosato, costi quel che costi. Intanto tra Rossella e Riccardo scoppia il pandemonio. La gelosia del Crovi non lascia in pace la povera Ross, che si trova attanagliata in una morsa che potrebbe diventare molto pericolosa. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 novembre 2022.