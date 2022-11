Il Paradiso delle Signore 7 Anticipazioni dal 7 all'11 novembre 2022: Marco braccato da Umberto e Tancredi. Per lui è finita!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 7 all'11 novembre 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 7 in onda dal 7 all'11 novembre 2022, come sempre su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della settima stagione della soap:

Puntata in onda Lunedì 7 novembre 2022

Dopo la pubblicazione del pezzo sul Vajont sul Paradiso Market, Marco si è inimicato il fratello Tancredi e Umberto che si dissociano dall'articolo; Maria prepara il modello da presentare a Flora e chiede aiuto ad Armando. Adelaide, intanto, cerca di portare Vittorio dalla sua parte nella lotta contro Umberto. Salvo, dopo aver detto addio per sempre a sua moglie Anna, sfoga tutta la sua disperazione con Marcello.

Puntata in onda Martedì 8 novembre 2022

Le ragazze cercano di stare accanto a Salvo e pensano a un piano per risollevare il morale al giovane siciliano. Gemma e Stefania pianificano una serata romantica per Ezio e Veronica. Vittorio resta folgorato da un'iniziativa di Matilde e inizia a vederla sotto una nuova veste.

Puntata in onda Mercoledì 9 novembre 2022

Marco racconta ad Adelaide che Tancredi sta facendo di tutto per boicottarlo e la zia si prodiga per organizzargli nuovi colloqui. Elvira ha un'idea per tentare di risollevare il morale di Salvo ma lui non la prende bene e, inspiegabilmente, tratta male la povera ragazza. Vito prepara la sorpresa per Maria ma non vuole rimanere anonimo. Vittorio confessa a Roberto di provare dei sentimenti per Matilde.

Puntata in onda Giovedì 10 novembre 2022

A causa delle sue esperienze passate con le donne, Vittorio decide di allontanarsi da Matilde. Mentre Vito scopre una passione di Maria, la giovane viene messa sotto pressione da Flora. Irene, vedendo Elvira abbattuta dopo la lite con Salvo, decide di andare a parlare con l'Amato nella speranza di trovare una soluzione. Intanto, Adelaide se la prende con Umberto accusandolo di aver rovinato la vita di Marco, che intanto rivela a Stefania la sua drastica decisione: abbandonare la carriera di giornalista.

Puntata in onda Venerdì 11 novembre 2022

Vittorio, Matilde e Stefania tentano di dissuadere Marco dalla sua scelta. Nel frattempo, Salvo decide di raggiungere Agnese e Tina a Londra per allontanarsi dal pensiero di Anna, ma prima della partenza ha un pensiero speciale per Elvira. Flora continua a rimandare la visione dei modelli di Maria dopo che la giovane glieli ha presentati. Mentre Vito compie un gesto avventato per amore della Puglisi, Vittorio offre ospitalità a Ezio. Nel frattempo, accortosi del malumore di Adelaide, Marcello mette in pratica un'idea per risollevare per una sera il morale della Contessa.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai1.