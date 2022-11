Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 novembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 novembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 novembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 novembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 novembre 2022 - Vittorio ha fatto chiarezza nel suo cuore e ha confessato a Roberto di essersi innamorato di Matilde. Il Conti ha però molta paura; teme di essere nuovamente deluso e di subire una nuova delusione amorosa. Per questo decide di allontanare la Frigerio. Adelaide è furiosa contro Umberto. La Contessa accusa il cognato di aver rovinato la vita del nipote per pura vendetta e questo non può accettarlo. Il povero Marco è sempre più abbattuto. Il ragazzo è convinto di non avere più alcuna chance di lavoro e confida a Stefania di aver preso la decisione di dire addio alla sua carriera da giornalista. Vito scopre invece di una passione di Maria e si adopera per rendere felice la giovane siciliana mentre Irene va da Salvo per capire cosa sia successo con Elvira e perché l'Amato abbia trattato male la Venere. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 novembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 novembre 2022 - Manuela e Micaela non trovano pace. Il duro scontro tra le gemelle ha messo Jimmy in una situazione di grande difficoltà. Il bambino si trova a dover fare una scelta molto difficile davanti a una proposta altrettanto complicata. Intanto Antonio conosce Manuel ma tra i due bambini non c'è un grande feeling. Di tutto questo Viola sembra non accorgersi. La Bruni è concentrata a capire lo strano atteggiamento di Rosa, l'ex di Damiano. Fabrizio invece è sempre più senza controllo. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

