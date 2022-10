Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 ottobre 2022 - Marcello e Armando sono molto preoccupati per Salvo. I due escogitano un modo per vederci più chiaro nella faccenda di Caterina e il Barbieri, grazie all'astuta complicità del Ferrarsi, parte per Reggiolo – il paese di Anna – per scoprire cosa stia succedendo. Purtroppo i loro sospetti saranno confermati. La madre della Imbriani non è partita per gli Stati Uniti ed è in perfetta salute. Entrambi sono d'accordo nel non dire nulla a Salvo, almeno per ora, ma la situazione si complica a causa di una notizia improvvisa. Anna sta per tornare a Milano e il suo ritorno è previsto per il giorno successivo. Intanto a Maria arriva la proposta di lavoro da parte della Baronessa Foppa. Matilde e Adelaide capiscono che ci potrebbe essere lo zampino di Umberto. Gloria invece chiede alle Veneri di proteggere Gemma dai giornalisti ma la Moreau non riesce a far nulla per impedire che Veronica venga aggredita da alcune donne bigotte, che l'additano come una poco di buono. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 ottobre 2022 - Roberto vuole vederci chiaro nella faccenda della scomparsa della sua compagna. Il Ferri si convince che Marina sia stata rapita. Non è infatti possibile – per lui – che la Giordano abbia deciso così all’improvviso di lasciarlo. Intanto Niko, dopo quanto successo con tra Micaela e Manuela, sa che la madre di Jimmy passerà alle maniere forti con lui e tornerà alla carica per avere l’affidamento del loro bambino, che non vuole più avere a che fare con lei. Mastro Peppe e Alberto continuano invece a indagare sullo strano spazio segreto, trovato dietro al muro del seminterrato. I due si convincono che in passato possa aver tenuto nascosto qualcuno. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

