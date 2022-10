Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 ottobre 2022 - Flora si sente umiliata e non sopporta più la situazione in cui si è ritrovata per colpa di Adelaide e Matilde. La Ravasi, dopo la tremenda serata passata al Circolo, si confida con Umberto, raccontandogli tutto quello che è successo. Il Guarnieri, furioso, decide di intervenire ed escogita un modo per liberarsi di Maria. Il Commendatore chiede alla Baronessa Foppa di assumere la Puglisi nella sua azienda di tessuti in Costa Azzurra. In questo modo la ricamatrice sarebbe fuori dai giochi. Intanto Armando è impegnato in una consegna. Il Ferraris non vede l'ora di tornare per rivelare a Marcello la strana e sconvolgente scoperta che ha appena fatto. Il magazziniere ha visto Caterina, la madre di Anna, non solo in Italia ma perfettamente in salute. C'è qualcosa che non va. A casa Colombo-Zanatta invece, lo scandalo che ha colpito Veronica ed Ezio comincia a ripercuotersi su Gemma. I giornalisti prendono di mira la giovane Venere. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 ottobre 2022 - Manuela ha scoperto che Micaela si è messa in mezzo alla sua storia con Niko ed è furiosa. Ha così deciso di affrontare la gemella e di dirgliene quattro. La loro lite viene però purtroppo ascoltata da Jimmy. Il bambino, nonostante i tentativi del padre di lasciarlo fuori da questa situazione, sarà talmente sconvolto da quello che scoprirà, da non voler più vedere sua madre. Il piccolo Poggi sarà deluso e amareggiato e stavolta non intenderà perdonare la sua mamma. Intanto Marina cerca di persuadere Fabrizio a lasciarla andare ma il Rosato ha perso la testa e la Giordano è sempre più in balia della sua pazzia. Viola scopre con grande sorpresa che Damiano ci sa fare con i bambini. Il ragazzo riesce a far tornare il sorriso ad Antonio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

