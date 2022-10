Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 ottobre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 ottobre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 ottobre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 25 ottobre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 25 ottobre 2022 - per Maria è un vero trionfo. Il lavoro della Puglisi sta ottenendo un grande successo e Adelaide pensa di invitarla al Circolo per farla conoscere ai suoi amici dell'alta società. La Contessa approfitta di questa occasione per screditare in pubblico– umiliandola – Flora. Intanto a casa Colombo-Zanatta si fa fatica a digerire la notizia che la Sacra Rota ha deciso di non accettare la richiesta di annullamento tra Gloria ed Ezio. Veronica è distrutta, così come il suo compagno. Gemma e Stefania decidono di intervenire organizzando loro una sorpresa. Intanto Salvatore è sempre più in ansia a causa di Anna, che sembra essere irraggiungibile mentre Vittorio comunica alle Veneri che saranno sulla copertina del prossimo numero de Il Paradiso Market. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 ottobre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 ottobre 2022 - Marina sta vivendo un incubo. Fabrizio è impazzito completamente e sembra peggiorare di giorno in giorno. Per la Giordano potrebbe non esserci più nulla da fare e potrebbe essere destinata a non essere mai trovata e a rimanere in balia della pazzia del suo ex marito. Intanto Manuela, ferita dall'atteggiamento freddo e distaccato di Niko, affronta il Poggi per capire cosa possa essere successo tra loro. La ragazza scopre che c'è lo zampino anzi la vendetta di Micaela. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

