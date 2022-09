Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 settembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 settembre 2022 - Vittorio deve chiedere aiuto ad Adelaide. La Contessa è l'unica in grado di risolvere una questione spinosa, appena scoperta dal Conti. Brunella Gasperini, la famosa giornalista e scrittrice milanese, chiamata al Paradiso per la presentazione del libro di Stefania, potrebbe non presentarsi. La Di Sant'Erasmo ottiene così l'occasione di farsi perdonare da Marco. Promette di occuparsene personalmente, facendo leva sulle sue conoscenze. Intanto Irene cerca di mettere Clara in difficoltà. La ragazza trova però l'appoggio di Gemma e resiste alle pressioni della capocommessa. Marcello segue le vicende di Ludovica tramite i rotocalchi e giura di riconquistare la Brancia, una volta che sarà tornata a Milano. Fiorenza non ha deposto le armi e dopo che suo cugino ha deciso di non procedere con la loro vendetta, sceglie di continuare da sola il piano per distruggere la Contessa. Chiede a Umberto di allearsi. Anna riceve una brutta notizia e deve lasciare di corsa la città mentre Matilde sobbalza dopo un messaggio di suo marito. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 settembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 settembre 2022 - l'attentato che ha messo in pericolo Marina e Roberto è un mistero ancora irrisolto. La polizia continua a indagare e nessuna pista viene lasciata da parte. Chiunque potrebbe aver attentato alla vita della coppia; sia la Giordano che il Ferri hanno molti nemici. Intanto Niko penserà di cambiare atteggiamento con Micaela e di essere più morbido con lei ma qualcosa gli farà cambiare idea e lo porterà a irrigidirsi nuovamente. Raffaele invece si trova in una posizione piuttosto scomoda. I sensi di colpa cominceranno a bussare anche nella sua testa? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

