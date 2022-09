Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 settembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 settembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 settembre 2022 - l’arrivo della Contessa al Paradiso sta causando molti guai. Agnese, non sopportando la presenza della nobildonna, ha avuto uno scontro con lei e alla fine ha deciso di licenziarsi. Marco e Umberto, stupiti da questa situazione, cercano di far ragionare la Di Sant’Erasmo ma con scarsi risultati. Irene, nuova capocommessa, non sembra andare d’accordo con Clara, la nuova Venere. Intanto Stefania e Marco continuano con i preparativi per la festa del loro fidanzamento. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 settembre 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 settembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 settembre 2022 - Nunzio ha deciso di raggiungere Chiara a Capo Verde e si è messo in viaggio, subito dopo aver scoperto dove avesse trovato rifugio la sua compagna. Il Cammarota giunge alla sua meta ma presto scoprirà che la fuga non ha purtroppo frenato le cattive abitudini della Petrone. Intanto Roberto, dopo il confronto con Franco, si confida con Marina. La Giordano cercherà di far capire al Ferri che forse sta esagerando e che il suo atteggiamento nei confronti del Boschi, di Nunzio e di Chiara, è esagerato. Eugenio invece, dopo aver quasi perso Viola, prenderà una decisione che non avrà però l’effetto sperato… anzi! Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 settembre 2022.