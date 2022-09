Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 settembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 settembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Per questa settimana, dal 5 al 9 settembre 2022, verranno trasmesse le repliche delle ultime cinque puntate della Sesta Stagione, in attesa degli episodi inediti, in arrivo il 12 settembre prossimo. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 settembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 settembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 settembre 2022 - Marco consegna a Stefania l'anello di fidanzamento. Il ragazzo è pronto a fare il grande passo con lei ma la Colombo deve rinunciare al loro futuro insieme, per proteggere sua madre. Adelaide scopre che Umberto è realmente innamorato di Flora ed è addirittura pronto a lasciare la Villa. Vittorio, conscio dei sentimenti che Beatrice prova per Dante, fa di tutto perché i due si riavvicinino. Ferdinando propone a Ludovica di partire con lui in Grecia e di liberarsi così del pensiero di Marcello mentre Irene, la figlia di Anna, spiazza sua madre e Salvatore, rivelando a tutti di volersi trasferire a Milano. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 settembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 settembre 2022 - la battaglia legale portata avanti da Niko, comincia a preoccupare Alberto. Il Palladini ha già avuto a che fare con una situazione simile e mette in guardia il Poggi dal pericolo di mettersi contro Micaela, la madre di suo figlio. Il ragazzo è però deciso a proseguire sulla sua strada, convinto che questo sia il solo modo di proteggere Jimmy. Intanto Giulia e Angela devono prestare soccorso ad Adele, distrutta per quello che è successo alla figlia. Michele invece è molto felice di avere Fabiana al suo fianco a Napoli ma a Rossella, la nuova amica del padre non piace proprio. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

