Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 maggio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 maggio 2022 - Vittorio ha rinunciato a Teresa ma anche al Paradiso delle Signore. Il Conti si è infatti licenziato e Pietro sa che non sarà facile convincere l'amico a tornare nel grande magazzino. Mori decide di lasciare che le acque si calmino ma intanto cerca di riconquistare la fiducia di Teresa, a cui racconta il suo triste passato. Andreina invece scopre di essere stata ingannata. Furiosa per essere stata solo una pedina in mano al suo ex fidanzato, si presenta da lui in ufficio con una pistola. Pietro riesce a disarmare la ragazza e in cambio della promessa di non denunciarla, fa giurare a Mandelli che non continuerà con il suo piano di vendetta. Ma purtroppo la pace durerà poco. Proprio quando Teresa sarà pronta a confessare il suo amore, Pietro verrà portato via dalla Polizia con l'accusa di omicidio. A testimoniare contro di lui è stato Jacobi. Intanto il Paradiso deve affrontare un'altra triste notizia, che occupa la prima pagina dei quotidiani: l'affondamento dell'Andrea Doria. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 23 al 27 maggio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 maggio 2022 - Rossella non riesce a darsi pace. A causa della sua distrazione, uno suo paziente ha rischiato di morire. La Graziani si rende conto di non poter continuare in questo modo e potrebbe decidere di abbandonare la sua specializzazione. Virginia torna all'attacco con Riccardo, pronta a spingere il marito a tornare definitivamente con lei. Roberto continua a non volerne sapere nulla di Lara e del bambino ma Filippo, deluso dall'atteggiamento del padre, potrebbe decidere di supportare la Martinelli in questa complessa situazione. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 maggio 2022.