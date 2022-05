Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Pietro arrestato. Per lui e Teresa è la fine

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 maggio 2022, in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Pietro e Teresa sono a un passo dal coronare il loro amore ma una testimonianza dell'ultimo minuto mette il Mori dietro le sbarre. Per lui non c'è più scampo?

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 maggio 2022 – replica della Prima Stagione – in onda alle 15.50 su Rai1. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio: Vittorio ha rinunciato a Teresa ma anche al Paradiso delle Signore. Il Conti si è infatti licenziato e Pietro sa che non sarà facile convincere l'amico a tornare nel grande magazzino. Mori decide di lasciare che le acque si calmino ma intanto cerca di riconquistare la fiducia di Teresa, a cui racconta il suo triste passato. Andreina invece scopre di essere stata ingannata. Furiosa per essere stata solo una pedina in mano al suo ex fidanzato, si presenta da lui in ufficio con una pistola. Pietro riesce a disarmare la ragazza e in cambio della promessa di non denunciarla, fa giurare a Mandelli che non continuerà con il suo piano di vendetta. Ma purtroppo la pace durerà poco. Proprio quando Teresa sarà pronta a confessare il suo amore, Pietro verrà portato via dalla Polizia con l'accusa di omicidio. A testimoniare contro di lui è stato Jacobi. Intanto il Paradiso deve affrontare un'altra triste notizia, che occupa la prima pagina dei quotidiani: l'affondamento dell'Andrea Doria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio si licenzia, Pietro alla riconquista di Teresa

Vittorio ha rinunciato a Teresa e ha deciso di dare un colpo di spugna al suo passato, licenziandosi persino dal Paradiso. Pietro ha compreso le azioni del suo amico ed è certo che neanche con le sue suppliche, il Conti tornerà mai da lui. Quello che può fare, per rendere onore alle scelte del pubblicitario, è riconquistare Teresa. La Iorio è infatti più che mai restia a dare una seconda opportunità al Mori ma le cose potrebbero cambiare. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il direttore, deciso a chiarire la situazione con la sua amata, le racconterà del suo triste passato e le farà conoscere Ettore, il proprietario di un chiosco, che lo aiutò anni prima a rifarsi una vita. Teresa non riuscirà a rimanere impassibile davanti a questo racconto e nel suo cuore comincerà a farsi largo – di nuovo – un forte sentimento.

Pietro arrestato ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 maggio 2022

Pietro cercherà di risolvere la situazione con Teresa e di riconquistare la fiducia della ragazza. Ma le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che dovrà anche calmare i bollenti spiriti di Andreina. La ragazza scoprirà da sua madre e da suo padre, i loschi piani del Mori e capirà di essere stata ingannata. Consapevole di essere stata solo una pedina, si presenterà nell'ufficio di Pietro, con una pistola in mano, pronta a regolare i conti. Il direttore riuscirà a disarmarla e con la promessa di non denunciare la Mandelli, spingerà Carlo a farsi da parte e a non procedere con la sua vendetta. La pace però durerà molto poco. Proprio quando Teresa prenderà coraggio e correrà dal suo amato, per confessargli tutti i suoi sentimenti, Pietro verrà arrestato. Mandelli ha trovato un modo per farlo arrestare, grazie alla testimonianza di Jacobi. Per Pietro e Teresa è tutto finito?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Anna affronta la moglie di Massimo Riva

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 26 maggio 2022, il grande magazzino verrà scosso dalla notizia dell'affondamento dell'Andrea Doria. Tutti saranno in pensiero per il povero Galli, il cui fratello è tra i passeggeri del transatlantico. Per fortuna la sorte avrà altro in mente per lui e arriverà la notizia che l'uomo è stato tratto sano e salvo dal luogo dell'affondamento. Intanto Anna affronterà la moglie di Massimo, giunta da lei per affrontarla e per decantare le qualità del marito. Senza peli sulla lingua, l'Imbriani le confesserà che il suo adorato consorte l'ha ingannata e che, come se non bastasse, l'ha spinta ad abortire nonostante la sua decisione di tenere il bambino. Per fortuna Anna potrà contare sempre su Quinto, con cui convolerà presto a nozze. Intanto Lucia, in rotta con suo marito, prometterà a Giovanni e a suo figlio di ricompattare la loro famiglia, costi quel che costi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.