Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 maggio 2022

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 25 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 25 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 25 maggio 2022 - Pietro è distrutto. Il matrimonio con Andreina e il suo amore impossibile per Teresa lo stanno tormentando. Questa situazione finisce per farlo ricadere nel vortice della sua dipendenza dall'alcol e a rovinare l'abito ideato da Teresa e destinato a Maria Callas. Vittorio, preoccupato per il suo amico e più che mai consapevole dei forti sentimenti che li legano, decide di rinunciare a Teresa. Il Conti finge di non aver perso il suo vizio di essere un donnaiolo e costringe la Iorio ad allontanarsi da lui. Intanto Cazzaniga, furioso per la scelta di Lucia di rimanere con la sua famiglia, si vendica rivelando a Giovanni di aver fatto l'amore con sua moglie mentre Clara assume Donata Ferrari, la madre adottiva di sua figlia, licenziando la perfida Monica. Dopo che Vittorio ha risolto il problema dell'abito per la Callas, Pietro rivela di amare un'altra donna davanti a tutta la famiglia Mandelli ma appena si presenta a casa di Teresa, la Iorio decide di mandarlo via, chiudendogli la porta in faccia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 25 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 25 maggio 2022 - Lara ha deciso di portare avanti la sua gravidanza anche se Roberto non vuole saperne nulla. Tra i due è guerra aperta ma l'atteggiamento di Ferri potrebbe portare una persona a lui molto vicina, a maturare una grande solidarietà nei confronti della Martinelli. Rossella ha rischiato di uccidere un suo paziente. La situazione ha mandato in crisi la povera Graziani, che ora più che mai ha grandi dubbi sul suo futuro lavorativo e personale. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

