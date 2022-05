Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 25 maggio 2022, in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap Vittorio rinuncia per sempre a Teresa per amore di Pietro. La sua scelta però sembra non ottenere i risultati sperati.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata – replica della Prima Stagione – del 25 maggio 2022 e in onda su Rai 1 alle 15.50. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio: Pietro è distrutto. Il matrimonio con Andreina e il suo amore impossibile per Teresa lo stanno tormentando. Questa situazione finisce per farlo ricadere nel vortice della sua dipendenza dall'alcol e a rovinare l'abito ideato da Teresa e destinato a Maria Callas. Vittorio, preoccupato per il suo amico e più che mai consapevole dei forti sentimenti che li legano, decide di rinunciare a Teresa. Il Conti finge di non aver perso il suo vizio di essere un donnaiolo e costringe la Iorio ad allontanarsi da lui. Intanto Cazzaniga, furioso per la scelta di Lucia di rimanere con la sua famiglia, si vendica rivelando a Giovanni di aver fatto l'amore con sua moglie mentre Clara assume Donata Ferrari, la madre adottiva di sua figlia, licenziando la perfida Monica. Dopo che Vittorio ha risolto il problema dell'abito per la Callas, Pietro rivela di amare un'altra donna davanti a tutta la famiglia Mandelli ma appena si presenta a casa di Teresa, la Iorio decide di mandarlo via, chiudendogli la porta in faccia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pietro ricade nella sua dipendenza dall'alcol

Pietro deve morire! Mandelli ha ordinato a Cazzaniga di uccidere il Mori ma il criminale ha deciso di non seguire i suoi ordini e di lasciare Milano, per trasferirsi negli Stati Uniti. Il direttore de Il Paradiso sembra averla scampata ma questo non riesce a rasserenarlo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Pietro non riuscirà più a reggere il peso delle sue scelte. L'imminente matrimonio con Andreina e la relazione tra Teresa e Vittorio, lo manderanno completamente nel panico. Disperato e ormai convinto di non avere alcuna via di fuga, cercherà conforto nell'alcol, la sua vecchia dipendenza. Questo lo porterà purtroppo a rovinare l'abito disegnato da Teresa e destinato a Maria Callas. Vittorio e Teresa, scoperto dell'incidente – che rischia di far saltare l'accordo con la soprano – decideranno di intervenire e cercheranno di convincere Pietro ad abbandonare il suo brutto vizio.

Vittorio rinuncia a Teresa ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 25 maggio 2022

Vittorio e Teresa dovranno faticare non poco per riuscire ad apportare le giuste modifiche all'abito danneggiato, destinato a Maria Callas. I due riusciranno però a ottenere un ottimo risultato ma prima di portare il vestito alla soprano, dovranno aiutare nuovamente Pietro. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Conti e la Iorio troveranno il Mori in uno stato confusionale, dovuto all'assunzione di un farmaco, prescritto dal medico per uscire dalla dipendenza dall'alcol. Dovranno quindi vegliare Pietro per tutta la notte e sarà durante questa serata che Vittorio si accorgerà di quanto Teresa ami il suo amico e di quanto forti siano i loro sentimenti. Convinto di non poter competere con questo forte legame, deciderà di rinunciare per sempre alla Venere, facendole credere di essere ancora un donnaiolo. Riuscirà a riavvicinare i due innamorati?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro lascia Andreina ma Teresa lo respinge

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Vittorio rinuncerà a Teresa ma anche che spingerà Pietro a confessare i suoi veri sentimenti. Il Mori, ormai certo di non poter più mentire a se stesso, confesserà – davanti a tutta la famiglia Mandelli – di amare un'altra donna e correrà da Teresa. La reazione della Iorio però lo lascerà senza parole. Nonostante la sua dichiarazione, la Venere respingerà Pietro, rispedendolo a casa. Intanto Clara assumerà al Paradiso la madre adottiva di sua figlia, rimasta vedova e senza lavoro. Per farlo licenzierà Monica, accusandola di essere una donna falsa, bugiarda e manipolatrice. Intanto Cazzaniga, furioso per la scelta di Lucia di tornare dalla sua famiglia e di non fuggire con lui, rivelerà a Giovanni della notte d'amore passata con sua moglie.

