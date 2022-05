Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 maggio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 maggio 2022 - dopo aver salvato Anna dalla morte e capito quanto la donna sta soffrendo, Quinto decide di fare il grande passo. Chiede alla Imbriani di sposarlo e lei, felice e commossa, accetta di diventare sua moglie. Pietro intanto si introduce segretamente nella Fondazione Mandelli per recuperare l'unica copia rimasta del verbale americano che potrebbe inchiodarlo per omicidio. Carlo, furioso per il furto, decide di passare alle maniere forti e incarica Cazzaniga di uccidere il Mori. Il criminale però non accetta e decide di lasciare Milano al più presto. Comunica a Lucia che il giorno dopo si imbarcherà sull'Andrea Doria. La Venere, sconvolta dalla partenza, gli si concede. Tra Vittorio e Teresa le cose sembrano andare molto bene. La loro relazione procede a gonfie vele tanto da turbare Pietro, prossimo invece alle nozze con Andreina. Il direttore de Il Paradiso comincia a sentirsi in gabbia. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 maggio 2022 - il duro confronto con Virginia ha messo Rossella davvero in crisi. Come se non bastasse, la Graziani deve subire una ramanzina da parte di Ornella, furiosa per il suo comportamento. Lo stress a cui è costretta, porterà Ross a fare un grosso errore in corsia. La sua mancanza di concentrazione sul lavoro, potrebbe mettere in pericolo la sua carriera. Intanto Niko è molto preoccupato a causa di una strana proposta da parte di Manuela e Micaela. Le gemelle Cirillo vorrebbero passare le vacanze estive insieme a Jimmy ma il Poggi, memore di quanto successo a Pasqua, non sembra essere d'accordo. Guido e Mariella, arrivati a Siena, sono pronti a smascherare Sarti ma intanto decidono di godersi la città. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

