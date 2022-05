Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 maggio 2022, Repliche Prima stagione: Pietro deve morire!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 24 maggio 2022, in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio della Soap, Mandelli ordina a Cazzaniga di uccidere Pietro ma i suoi piani potrebbero non andare come da lui previsto.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata – replica della Prima Stagione – del 24 maggio 2022 e in onda su Rai 1 alle 15.50. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio: dopo aver salvato Anna dalla morte e capito quanto la donna sta soffrendo, Quinto decide di fare il grande passo. Chiede alla Imbriani di sposarlo e lei, felice e commossa, accetta di diventare sua moglie. Pietro intanto si introduce segretamente nella Fondazione Mandelli per recuperare l'unica copia rimasta del verbale americano che potrebbe inchiodarlo per omicidio. Carlo, furioso per il furto, decide di passare alle maniere forti e incarica Cazzaniga di uccidere il Mori. Il criminale però non accetta e decide di lasciare Milano al più presto. Comunica a Lucia che il giorno dopo si imbarcherà sull'Andrea Doria. La Venere, sconvolta dalla partenza, gli si concede. Tra Vittorio e Teresa le cose sembrano andare molto bene. La loro relazione procede a gonfie vele tanto da turbare Pietro, prossimo invece alle nozze con Andreina. Il direttore de Il Paradiso comincia a sentirsi in gabbia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Quinto chiede ad Anna di sposarlo

Anna ha tentato il suicidio. Solo l'intervento di Quinto ha evitato il peggio. Il ragazzo è riuscito a salvare la vita della povera Imbriani e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, capito quanto Anna stia soffrendo e abbia bisogno di amore, il Reggiani le chiederà di sposarlo. La Venere ne sarà felicissima e accetterà la proposta. Ma Massimo lascerà in pace la coppia o tornerà a tormentare la sua amante? Intanto Vittorio, deciso a lanciare un nuovo progetto sugli abiti di lusso, avrà la fortuna di incontrare Maria Callas, in un centro estetico fuori Milano. Il Conti convincerà la soprano a indossare un abito disegnato da Teresa, certo che sarà un vero successo.

Carlo Mandelli ordina l'omicidio di Pietro ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 maggio 2022

Pietro è certo che neanche il matrimonio con Andreina fermerà i propositi di vendetta di Carlo Mandelli. Il Mori è ormai sicuro che il suo futuro suocero abbia tutta l'intenzione di denunciarlo alla Polizia e deve correre ai ripari. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, con l'aiuto di Jacobi, si introdurrà alla Fondazione Mandelli, deciso a recuperare l'unica copia rimasta del verbale americano, che potrebbe inchiodarlo per la morte di Umberto. Riuscito nel suo intento, scatenerà però l'ira di Mandelli. Il padre di Andreina, furioso per il furto, prenderà una decisione per liberarsi definitivamente del suo nemico. Ordinerà a Cazzaniga di uccidere Pietro e di farlo al più presto. Stavolta però il criminale non ascolterà i suoi ordini. Stanco della sua vita, si preparerà a imbarcarsi sull'Andrea Doria, alla volta degli Stati Uniti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro in trappola

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Cazzaniga, prima di partire, vorrà incontrare Lucia. La Venere – attratta dal criminale – turbata dalla partenza e da quello che prova, finirà per fare l'amore con lui. Dopo la loro notte di passione, Cazzaniga le proporrà di fuggire insieme ma lei, sconvolta per aver tradito il marito, rifiuterà di seguirlo e tornerà a casa, dove l'attenderà una strana e inaspettata sorpresa. Intanto Pietro, avvertito da Mario, scoprirà il contrabbando di sigarette messo in piedi da Jacobi. Deluso dall'amico deciderà di affrontarlo. Purtroppo non riuscirà a fare altrettanto con Vittorio, ormai sempre più vicino alla sua amata Teresa. Il Mori si sentirà sempre più in trappola, costretto a sposare Andreina e a dire addio alla donna che davvero ama.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.