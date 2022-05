Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 16 maggio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 16 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 16 maggio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 16 maggio 2022 - Pietro decide di chiudere il Paradiso ai clienti per ospitare un evento privato, come desidera Andreina. La Mandelli ha chiesto al suo fidanzato di ospitare nel suo grande magazzino, una mostra d'arte della Fondazione Mandelli. Mori però, durante la serata, stanco di vedere la sua compagna trattare con scortesia Teresa, sceglie di riaprire le porte alle clienti, infastidendo sia Andreina che suo padre Carlo. Intanto Vittorio e Teresa diventano sempre più intimi. Il Conti sembra essersi innamorato della Iorio e, sicuro dei suoi sentimenti, confessa a Pietro di essere completamente stregato dalla Venere. Mario si mette nei guai. Convinto di fare soldi facili, ha cominciato a contrabbandare sigarette ma una soffiata ai Carabinieri, lo fa finire in manette. L'intervento di Mori evita il peggio mentre Anna, dopo aver detto addio al terribile Massimo, prova ad approfondire la sua conoscenza con Quinto. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 16 al 20 maggio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 16 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 16 maggio 2022 - Lara ha ottenuto l'opportunità che sperava, per mettere Ferri con le spalle al muro. Roberto si troverà quindi a dover trovare presto una soluzione per non finire completamente nei guai, non ora che Marina sembra essere disposta a dare un'altra possibilità al loro rapporto. Intanto Renato, nonostante quanto detto a Raffaele, continua ad approfittarsi dei sentimenti di Giuditta, per il proprio tornaconto. Viola, a scuola, cerca di sensibilizzare i suoi alunni sul tema della criminalità ma le sue lezioni potrebbero rimanere inascoltate. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 maggio 2022.