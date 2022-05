Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 maggio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 maggio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.50. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 maggio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 maggio 2022

Dal 2 e sino al 27 maggio 2022, andranno in replica le puntate della Prima stagione de Il Paradiso delle Signore, andate in onda per la prima volta - in prima serata su Rai1 - nel dicembre 2015. Rivedremo quindi Vittorio Conti giovanissimo, ancora pubblicitario de Il Paradiso, la cui direzione è affidata al suo grande amico Pietro Mori. Con loro Teresa Iorio, indiscussa protagonista dell’allora Fiction, diventata appuntamento daily dopo due stagioni. Ma scopriamo e per chi le avesse già viste ricordiamo, cosa succederà nella prima puntata, di nuovo in onda alle 15.50 su Rai1. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: scoperto del suo tradimento, Teresa umilia pubblicamente il suo fidanzato, in piazza in Sicilia. Lo scandalo è tale da costringere suo padre a mandarla a Milano dagli zii. La vita al nord si rivela meno semplice del previsto per la bella Iorio, che si trova subito ad affrontare un tentativo di scippo e scopre che il suo adorato zio Vincenzo naviga in cattive acque. L’incontro con Pietro Mori ma soprattutto con Vittorio Conti, le offre un’opportunità per aiutare il suo adorato parente ma per farlo dovrà diventare una Venere del prestigioso grande magazzino, chiamato Il Paradiso delle Signore. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 2 al 6 maggio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 maggio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 maggio 2022 - Chiara ha deciso di fare la sua confessione. Dopo aver rivelato di essere lei la responsabile dell'incidente e quindi della morte di suo padre, la stampa si è accanita su di lei. I giornalisti non le danno tregua e questo è terreno fertile per Lara. La Martinelli, delusa dal voltafaccia di Roberto, prenderà una decisione sconvolgente. Busserà infatti alla porta di Fabrizio, innamorato respinto, per avere da lui una mano per separare Ferri e la Giordano. Raffaele invece, stanco di passare un'altra serata da solo, cercherà la compagnia di qualcuno che non ci saremmo mai aspettati. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 6 maggio 2022.