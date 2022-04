Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 18 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 18 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 18 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 18 aprile 2022 - Beatrice è in coma. Vittorio informa tutti di avere chiamato un luminare per aiutare la cognata. Dante, preoccupato per lei, rivendica il suo diritto di starle accanto. Il Romagnoli rivela di essersi innamorato della donna ma il Conti, furioso contro di lui, non ha alcuna intenzione di permettergli di stare vicino alla cognata. Non crede ai suoi sentimenti e lo accusa di aver solo usato Beatrice, per raggiungere i suoi loschi scopi. Ferdinando si dichiara a Ludovica mentre lei deve tenere a bada il cattivo umore di Marcello, con cui continuano i fraintendimenti. Flora cerca di capire come andrà a finire con Umberto ma il Guarnieri è più che mai convinto di voler riconquistare la fiducia di Adelaide e dimostrarle quanto la ami. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 18 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 18 aprile 2022 - Viola è preoccupata per sua madre e Raffaele. La Bruni spinge Ornella a riflettere sulla necessità di non dare mai per scontato il proprio partner, anche in periodo difficili. Per questo motivo, la fine del corso di sommelier – seguito dal Giordano – potrebbe riservare delle sorprese. Chiara e Nunzio sono ai ferri corti a causa del terribile stato d'animo in cui versa la Petrone, dopo aver scoperto di essere stata tradita da Lara. Per fortuna, a lei, ci penserà Marina. La Giordano ha tutta l'intenzione di mettere in chiaro la situazione con Roberto. Sarà uno scontro tra titani. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

