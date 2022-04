Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 aprile 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 aprile 2022 - Salvo e Anna stanno per sposarsi. La data del loro matrimonio è fissata ma l'Amato non si è ancora deciso a rivelare alla sua fidanzata i suoi progetti futuri e la sua sorpresa. Gemma è furiosa. Marco l'ha lasciata ed è certa che la colpa sia di Stefania. La Zanatta è pronta a prendersi la sua vendetta contro la sorellastra. Il Di Sant'Erasmo, ormai libero, dichiara alla Colombo di amarla mentre Flavia chiede a Ludovica, anzi la obbliga a mantenere il segreto sulla sua malattia. La Brancia accetta di non rivelare il segreto della madre neanche a Marcello. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 aprile 2022 - per Rossella e Riccardo è un bel momento. Dopo un periodo di tensione, i due sembrano aver ritrovato la loro sintonia ma una visita del tutto inaspettata, rischia di mettere il Crovi in grossa difficoltà. Bianca è sempre più impegnata a portare avanti le sfide della web challenge e questo la porta a essere indisponente con Franco e Giulia. Raffaele intanto comincia la preparazione delle consuete pastiere pasquali ma stavolta non sarà Ornella a dargli una mano ma qualcuno che proprio non si sarebbe mai aspettato. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

