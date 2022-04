Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2022

Anticipazioni TV

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 7 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 7 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 7 aprile 2022 - Umberto è riuscito a calmare i sospetti di Adelaide e la Contessa chiede scusa a Flora per il suo comportamento. Non solo, le chiede di non lasciare la Villa e di rimanere ancora a vivere con loro. Flavia rivela a Fiorenza il suo piano per convincere Ludovica a fare quello che lei desidera. La ragazza, secondo i programmi, lascerà molto presto Marcello per avvicinarsi a Ferdinando. La Gramini, entusiasta, accetta volentieri di darle una mano. Vittorio scopre che Dante ha coinvolto Serena nel progetto dei carta-modelli per le bambole, da inserire nel nuovo numero de Il Paradiso Market. Il Conti è furioso e non riesce a trattenersi dall'attaccare il Romagnoli. Gemma e la sua famiglia vengono invitati ufficialmente a Villa Guarnieri per sancire l'unione tra la Zanatta e Marco. Il ragazzo è furioso, non ne era al corrente ed è tutto un piano di sua zia. Stefania, al culmine della sofferenza, cerca consolazione tra le braccia di sua madre. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 7 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 7 aprile 2022 - Viola arriva nella classe di Bianca come supplente. La bambina è molto contenta di averla come maestra e sembra rasserenarsi. Sarà però una quiete molto poco duratura, visto che una nuova delusione finirà per spezzarle di nuovo il cuore. Michele ha deciso di divorziare e Silvia, un po' scossa da questa decisione, cerca consolazione in Giancarlo. Clara sembra non essere stata del tutto sincera con Alberto e potrebbe nascondere qualcosa. Il Palladini avrà invece un incontro sconvolgente con Marika, la seducente amica della Curcio. Nunzio è pronto a lasciare Palazzo Palladini ma l'intervento di Giulia potrebbe far riflettere il ragazzo e spingerlo a cambiare idea. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

