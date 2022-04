Un Posto al Sole Anticipazioni 7 aprile 2022: Un incontro sconvolge Alberto... definitivamente!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Viola arriva nella classe di Bianca come supplente. La bambina è molto contenta di averla come maestra e sembra rasserenarsi. Sarà però una quiete molto poco duratura, visto che una nuova delusione finirà per spezzarle di nuovo il cuore. Michele ha deciso di divorziare e Silvia, un po' scossa da questa decisione, cerca consolazione in Giancarlo. Clara sembra non essere stata del tutto sincera con Alberto e potrebbe nascondere qualcosa. Il Palladini avrà invece un incontro sconvolgente con Marika, la seducente amica della Curcio. Nunzio è pronto a lasciare Palazzo Palladini ma l'intervento di Giulia potrebbe far riflettere il ragazzo e spingerlo a cambiare idea.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Bianca di nuovo con il cuore spezzato

Franco e Angela non si sono ancora accorti di quanto la loro adorata bambina stia soffrendo. La piccola è caduta vittima di un gioco pericoloso e rischia di farsi davvero male. La situazione è leggermente migliorata con il ritorno della Poggi a casa e con l'arrivo di Viola come supplente nella sua classe. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che la Boschi non riuscirà a trovare pace. È infatti in arrivo un'altra brutta delusione che finirà per spezzarle il cuore e lasciarla ancora una volta in balia di se stessa e dei suoi problemi. Cosa succederà?

Alberto sconvolto da un incontro in Un Posto al Sole Anticipazioni 7 aprile 2022

Michele ha preso una decisione sofferta: divorziare da Silvia. La Graziani è libera di vivere il suo amore alla luce del sole, senza più vincoli ma la cosa la destabilizza. Dopo tanti anni, non è facile chiudere un matrimonio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che cercherà consolazione in Giancarlo, sicuramente felice di questi nuovi risvolti. Intanto Alberto sarà destinato a fare un incontro piuttosto scoppiettante con la seducente Marika. Il loro faccia a faccia sarà sconvolgente e sarà il preludio di qualcosa di molto più forte. Clara infatti sembra nascondere qualcosa e il Palladini, che lo scoprirà presto, andrà su tutte le furie.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia cerca di convincere Nunzio a non lasciare Palazzo Palladini

Nunzio è stanco di essere attaccato su più fronti e Franco è stato per lui una delusione. Il Boschi ha infatti deciso di non appoggiare il figlio nella sua vendetta contro Roberto e Lara. Il Cammarota ha così deciso che forse è il caso di lasciare Palazzo Palladini e di cominciare una vita lontano. È per questo che, negli ultimi giorni, ha cominciato a pensare di accettare la proposta di Chiara, di trasferirsi da lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Giulia, in ansia per lui, interverrà per fermarlo. La Poggi cercherà di farlo ragionare affinché cambi idea. Riuscirà nel suo intento?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.