Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 aprile 2022

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 aprile 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 aprile 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 aprile 2022 - Marco si confida con Roberto, raccontandogli di essersi innamorato di Stefania. La Colombo invece sembra pentita del bacio; non vuole creare altro dolore in famiglia ed è decisa a dimenticarsi del Di Sant'Erasmo per amore di Gemma. Gloria nota la sua tristezza e cerca di avere da lei spiegazioni. Le due finalmente trovano un punto di incontro e si riappacificano. Gemma è invece convinta che presto Marco chiederà la sua mano e si affretta a rivelare alle amiche che presto si fidanzerà. Flavia rivela a Fiorenza che suo marito l'ha lasciata e dice a Ludovica che Ferdinando si è preso carico della quota che avrebbe dovuto versare Jean Paul. Adelaide scopre che gli orecchini di Flora sono un regalo di Umberto mentre Dante propone a Beatrice e Serena di pranzare insieme ma la bambina preferisce stare con lo zio. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 aprile 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 aprile 2022 - Nunzio vuole vendetta contro chi ha messo Chiara in difficoltà. Il ragazzo è certo che i veri colpevoli della ricaduta della Petrone siano Lara e Roberto; è quindi pronto a tutto pur di fargliela pagare e pur di tenerli lontani dalla sua fidanzata. Intanto il Ferri e la Martinelli, noncuranti dei tentativi di Nunzio di attaccarli, continuano i loro progetti per mettere la mani sul patrimonio del gruppo Petrone e per controllarlo definitivamente. Michele è tornato a Napoli e il suo rientro a casa non ha solo scatenato la gelosia di Giancarlo ma ha creato un po' di scompiglio tra i suoi amici e in Silvia e Rossella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

