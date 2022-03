Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 marzo 2022 - Umberto è furioso per aver trovato Stefania nella foresteria e intima alla ragazza di andarsene. Le lascia però qualche giorno per trovare un nuovo posto in cui stare. Marco, sempre più preoccupato per la sua amica, si allontana ancora un po' da Gemma che, disperata, si presenta alla Villa per avere spiegazioni. Tra i due scocca un bacio appassionato e la Colombo, vedendoli, capisce che è arrivato il momento di andarsene. A Milano arriva la mamma di Anna. La signora Imbriani non sembra molto felice del matrimonio di sua figlia e sembra destinata a creare problemi tra Salvatore e la sua fidanzata. Dante e Fiorenza hanno un piano per distruggere la carriera di Vittorio. I cugini hanno intenzione di sabotare la sfilata. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 marzo 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 marzo 2022 - Silvia assume Nunzio al Vulcano, scatenando l'ira di Samuel. Il Piccirillo è molto deluso dalla scelta della Graziani e si aspettava di essere tenuto maggiormente in considerazione. Il Cammarota intanto non vede l'ora di raccontare tutto a Chiara ma quando lo fa, la reazione della ragazza non è quella che sperava. Micaela intanto prende una decisione sul futuro di Jimmy ma senza consultare Niko. Come reagirà il Poggi? Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 marzo 2022.