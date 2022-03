Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 15 marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 15 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 15 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 15 marzo 2022 - Vittorio è furioso con Dante. Il Romagnoli ha organizzato la sfilata per la nuova collezione al Circolo ma non lo ha informato prima di prendere questa decisione. Tra loro scoppia una violenta lite, che rischia di creare grossi problemi al grande magazzino. Stefania intanto ha deciso di scrivere un telegramma per rincuorare la sua famiglia mentre Marco continua a nasconderla nella foresteria di Villa Guarnieri. Per starle vicino deve però annullare un incontro con Gemma. La Zanatta comincia a temere che il ragazzo si stia stancando di lei. Stefania intanto ripensa ai bei momenti passati insieme a Gloria e forse è pronta a concederle un'opportunità. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 15 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 15 marzo 2022 - Raffaele si sente in colpa per quello che ha combinato con Elvira e vorrebbe rimediare agli errori commessi. Ornella, all'oscuro di tutto, cerca di mediare tra suo marito e Patrizio, nella speranza che i suoi due uomini trovino un punto d'incontro. Il giovane chef si trova in una situazione piuttosto scomoda. La sua partenza dal Vulcano ha messo in crisi Samuel che ora sembra non trovare pace. Marina è molto in difficoltà con Fabrizio e questo non sfugge all'occhio attento di Roberto mentre Nunzio si rende conto della differenza sociale che c'è tra lui e Chiara. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

