Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 marzo 2022

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 marzo 2022 - Stefania cerca di capire se i suoi sospetti corrispondano a realtà. La ragazza osserva attentamente le mosse sia di Veronica che di Ezio e tiene d'occhio pure Gloria. La ragazza ha appena scoperto che suo padre e la Moreau hanno un rapporto molto ambiguo e intende vederci chiaro nella faccenda. Per questo, vedendoli di nuovo insieme, si nasconde per spiarli. Maria rientra a Milano da Roma e finge che il suo incontro con Rocco sia andato molto bene e che si siano riappacificati. La Puglisi però non sembra sincera. Vittorio non ha intenzione di lasciarsi intimidire da Dante e anzi decide di fargli capire chi comanda. Il Romagnoli è però soddisfatto di se stesso e si gode la vittoria insieme a sua cugina Fiorenza. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 marzo 2022 - Manuela ha rivelato a Serena il segreto di Micaela ma la sua gemella non riesce ancora a parlare apertamente con la sua famiglia, del terribile dramma che sta vivendo. Niko, scoperto che la sua ex ha chiesto a Jimmy di trasferirsi con lei a Berlino, non sa come comportarsi davanti a questa richiesta. Per questo chiede aiuto a Giulia e a Renato. Nunzio è sempre più furioso con Roberto mentre Lara, subdolamente, si prende gioco di Chiara. La Petrone rischia di finire completamente nei guai. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

