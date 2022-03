Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 2 marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 2 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 2 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 2 marzo 2022 - Flora è preoccupata per la decisione di Umberto di cedere le sue quote del Paradiso. La Gentile-Ravasi cerca di capire dal Guarnieri quando avrà intenzione di informare Vittorio della novità. Umberto sembra per il momento incapace di affrontare il suo ex genero. Intanto Maria è inconsolabile mentre Sandro e Tina stanno per ripartire per Londra. Vittorio decide di organizzare una festa a sorpresa per salutarli. Anna non sa come dire a Salvo che Irene non intende trasferirsi a Milano e per il momento glielo tiene nascosto. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 2 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 2 marzo 2022 - il rapporto tra Nunzio e Chiara sta per essere scosso da un'altra novità. La Petrone rivelerà al ragazzo il vero motivo per cui era legata al misterioso Ludovico. Confesserà quindi a Nunzio di essere dipendente dalla droga. Chiara è in grosse difficoltà; Roberto e Lara continuano infatti a tormentarla. Intanto Jimmy è sempre più in ansia. Sua madre gli ha proposto di trasferirsi da lei a Berlino e il bambino non sa se cedere a questa richiesta o rimanere a Napoli con Susanna e Niko. Mariella e Guido devono affrontare un altro problema. Una visita inaspettata finisce per metterli di nuovo nei guai. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

