Un Posto al Sole Anticipazioni 2 marzo 2022: Jimmy si trasferisce a Berlino con sua madre?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 2 marzo 2022. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: il rapporto tra Nunzio e Chiara sta per essere scosso da un'altra novità. La Petrone rivelerà al ragazzo il vero motivo per cui era legata al misterioso Ludovico. Confesserà quindi a Nunzio di essere dipendente dalla droga. Chiara è in grosse difficoltà; Roberto e Lara continuano infatti a tormentarla. Intanto Jimmy è sempre più in ansia. Sua madre gli ha proposto di trasferirsi da lei a Berlino e il bambino non sa se cedere a questa richiesta o rimanere a Napoli con Susanna e Niko. Mariella e Guido devono affrontare un altro problema. Una visita inaspettata finisce per metterli di nuovo nei guai.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara confida a Nunzio di essere una drogata

La relazione tra Chiara e Nunzio è destinata a prendere una nuova direzione. Dopo essersi ritrovati, la Petrone troverà il coraggio di raccontare tutta la verità al suo innamorato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che gli svelerà la vera natura del rapporto che la legava a Ludovico. Chiara confesserà a Nunzio di essere dipendente dalle droghe e dovremo aspettare la puntata del 2 marzo per capire come reagirà il Cammarota. Le starà accanto e cercherà di aiutarla a liberarsi dal giogo della dipendenza o deciderà di allontanarsi da lei per sempre? Intanto Lara e Roberto continueranno a prenderla di mira. Chiara Petrone è ormai una loro vittima!

Jimmy va a vivere con sua madre a Berlino? Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 2 marzo 2022

Dopo anni di lontananza, Jimmy si è trovato faccia a faccia con Micaela. Sua madre sta cercando di recuperare il rapporto con lui e lo ha stupito con una richiesta inaspettata: trasferirsi da lei a Berlino. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il bambino sarà piuttosto scosso da questa novità. Jimmy sarà attirato dal vivere con la sua mamma e averla finalmente vicino ma non vorrà neanche allontanarsi da Napoli, da suo padre e dalla famiglia che Niko sta ricostruendo con Susanna. Cosa deciderà di fare? Niko e Susanna avranno voce in capitolo e interverranno per fermare le gemelle Cirillo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una visita inaspettata mette nei guai Guido e Mariella

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i guai non saranno finiti neanche per Guido e Mariella. Dopo il pasticcio combinato da Cerri, i due dovranno affrontare una visita del tutto inaspettata che rischia di seminare zizzania nella loro casa. Chi guasterà la loro ritrovata serenità famigliare? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la puntata di Upas, del 2 marzo 2022. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle!

