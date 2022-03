Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 marzo 2022: Vittorio ingannato da Umberto e Dante!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 2 marzo 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Vittorio è ancora all'oscuro delle vendita delle quote di Umberto. Dante ne approfitta per prendersi gioco di lui.

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 2 marzo 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Flora è preoccupata per la decisione di Umberto di cedere le sue quote del Paradiso. La Gentile-Ravasi cerca di capire dal Guarnieri quando avrà intenzione di informare Vittorio della novità. Umberto sembra per il momento incapace di affrontare il suo ex genero. Intanto Maria è inconsolabile mentre Sandro e Tina stanno per ripartire per Londra. Vittorio decide di organizzare una festa a sorpresa per salutarli. Anna non sa come dire a Salvo che Irene non intende trasferirsi a Milano e per il momento glielo tiene nascosto.

Vittorio ingannato ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 2 marzo 2022

Umberto ha dovuto cedere ai ricatti di Dante ed è pronto a consegnargli le sue quote de Il Paradiso. Il Guarnieri e il Romagnoli hanno messo a punto il loro accordo ma ancora Vittorio non è stato informato delle novità. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Flora, in ansia per quello che sta succedendo, chiederà al Commendatore come intenda muoversi e quando abbia intenzione di informare il Conti dello strano passaggio di consegne. La Gentile-Ravasi è giustamente preoccupata della reazione che avrà il suo direttore. Anche Dante continua a mentire a Vittorio, pronto a sfregarsi le mani, quando scoprirà che è lui il suo nuovo socio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Sandro e Tina in partenza per Londra

Maria è distrutta. La poverina ha scoperto la verità su Rocco ma soprattutto ha capito che né le sue amiche né Agnese hanno voluto dirle nulla. La ragazza è piuttosto turbata e delusa e sembra davvero inconsolabile. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la bella Puglisi prenderà presto una decisione molto forte, che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro. Intanto Vittorio sarà impegnato a organizzare una festa a sorpresa per Tina e Sandro. I due si sono riappacificati e presto torneranno a Londra insieme.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Anna in crisi a causa di sua figlia

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Anna si troverà in forte difficoltà con Salvo. Irene le ha rivelato di non volersi trasferire a Milano e la Imbriani non vuole costringere la figlia a cambiare nuovamente vita. Dovrà informare Salvatore della decisione della piccola ma non saprà proprio come fare. Per il momento, deciderà di tenergli nascosta questa novità e di far finta di nulla. Ma la verità verrà presto a galla. Come reagirà il buon barista?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 febbraio al 4 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.